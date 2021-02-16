Австралия одобрила вакцину AstraZeneca для использования

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинский регулирующий орган Австралии во вторник предоставил предварительное разрешение на вакцину AstraZeneca Plc от COVID-19, сообщает Reuters.

Программу вакцинации планируют начать на следующей неделе. Федеральное правительство заявило, что заказало вакцину AstraZeneca в количестве, достаточном для производства в Австралии. Также заказано достаточное количество доз вакцины Pfizer Inc и BioNTech.

"В Австралии теперь доступны две безопасные и эффективные вакцины против COVID-19", - сказал премьер-министр Скотт Моррисон на телевизионной пресс-конференции.-0-