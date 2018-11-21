Австралия отказалась присоединиться к глобальному договору ООН о миграции

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия отказалась подписать глобальный договор о миграции, согласованный в ООН. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на заявление премьер-министра страны Скотта Моррисона.
Австралийский премьер выразил опасения, что присоединение Австралии к соглашению может создать угрозу безопасности ее границ. Он также отметил, что страна не нуждается в подобном пакте, так как способна контролировать собственные границы и осуществлять успешную миграционную политику. Скотт Моррисон указал на недостатки документа, подчеркнув, что он не устанавливает четкого различия между нелегалами и людьми, въезжающими на территорию Австралии законно.
По данным австралийской газеты The Sydney Morning Herald, Скотт Моррисон намерен также сократить квоту для прибывающих в страну мигрантов с 190 тыс. до 160 тыс.
В июле 2018 года все страны - члены ООН (за исключением США) согласовали окончательный текст глобального пакта о безопасной, упорядоченной и легальной миграции - первого всеобъемлющего межправительственного договора, охватывающего различные аспекты этой сферы. Помимо Австралии о своем отказе присоединиться к пакту заявили Венгрия, Австрия, Чехия и Израиль.
Договор планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря 2018 года в Марракеше (Марокко).-0-
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