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17 июня 2020, 10:35

Австралия откроет границы для иностранных граждан не ранее 2021 года

Фото theaustralian.com.au
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия откроет границы для иностранных граждан не ранее 2021 года, но ослабит правила въезда для студентов и других долгосрочных посетителей. Об этом заявил помощник министра иностранных дел по вопросам торговли и туризма Саймон Бирмингем, сообщает Reuters.

Иностранные студенты и иные лица, планирующие остаться в стране в течение длительного времени, после пересечения границ Австралии должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.

Возвращение иностранных студентов станет хорошей поддержкой для университетов, переживающих финансовые трудности из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Международное образование - четвертый по величине источник поступлений иностранной валюты в Австралию: до $38 млрд в год.

По данным на 17 июня, в Австралии зарегистрировано более 7,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 102 человека.-0-

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