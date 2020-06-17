17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия откроет границы для иностранных граждан не ранее 2021 года, но ослабит правила въезда для студентов и других долгосрочных посетителей. Об этом заявил помощник министра иностранных дел по вопросам торговли и туризма Саймон Бирмингем, сообщает Reuters.

Иностранные студенты и иные лица, планирующие остаться в стране в течение длительного времени, после пересечения границ Австралии должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.

Возвращение иностранных студентов станет хорошей поддержкой для университетов, переживающих финансовые трудности из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Международное образование - четвертый по величине источник поступлений иностранной валюты в Австралию: до $38 млрд в год.

По данным на 17 июня, в Австралии зарегистрировано более 7,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 102 человека.-0-