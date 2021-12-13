Австралия откроет границы для отдельных категорий иностранцев с 15 декабря

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Границы Австралии откроются 15 декабря, но для значительно меньшего числа иностранных граждан. Право въехать в страну получат только студенты и владельцы четырех категорий виз, заявил министр здравоохранения страны Грег Хант, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, правительство Австралии не намерено отказываться от плана открыть границу страны, несмотря на двухнедельную задержку, вызванную появлением омикрон-варианта коронавируса. "29 ноября мы заявили, что намерены открыть границы 15 декабря и после обсуждения в Национальном кабинете и консультаций премьер-министра страны с главным санитарным врачом это решение осталось неизменным", - сообщил Грег Хант журналистам. Он также отметил, что разрешение на въезд в Австралию получат только иностранные студенты, квалифицированные мигранты, получившие приглашение от работодателя, сезонные рабочие из стран тихоокеанского региона и владельцы семейных и гуманитарных виз.

Условиями для въезда на территорию Австралии будут двукратная иммунизация одобренной австралийскими властями вакциной и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Как уточняется, въезд в Австралию для иностранных граждан по-прежнему запрещен, исключение сделано лишь для путешественников из Новой Зеландии и Сингапура. Планировалось, что с 1 декабря 2021 года разрешение на въезд и выезд получат также владельцы австралийских виз и иностранцы, пребывающие в стране с временной визой, однако из-за появления штамма омикрон эти планы были отменены.-0-