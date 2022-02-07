Австралия откроет границы для привитых иностранных туристов с 21 февраля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные границы Австралии будут открыты для иностранных граждан с 21 февраля. Об этом заявил сегодня глава правительства Скотт Моррисон, сообщает ТАСС.

По словам Скотта Моррисона, Национальный кабинет министров принял решение об открытии границ Австралии для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. "Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что санитарные ограничения и пограничные меры, принятые правительствами штатов страны, по-прежнему будут действовать для всех прибывших в Австралию. "Установленные ограничения на въезд и принятые в регионах карантинные меры продолжат действовать, и власти штатов будут изменять их по своему усмотрению", - отметил он.

Границы Австралии были закрыты в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Въезд иностранцев в страну был полностью запрещен, а число австралийцев, которым было разрешено вернуться домой, существенно ограничено. В ноябре 2021 года австралийские власти начали поэтапное открытие границ. Тогда позволили привитым гражданам страны пересекать ее границы без карантина, а также разрешили въезд некоторым категориям иностранцев. До настоящего момента в страну могли въехать только ее граждане, их ближайшие родственники и владельцы четырех категорий австралийских виз.-0-