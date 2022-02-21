Австралия открывает границы для привитых туристов

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия сегодня полностью открывает границы для вакцинированных путешественников, сообщает Reuters.

Планируется, что более 50 международных рейсов прибудут в страну в течение дня, в том числе 27 приземлятся в Сиднее. Власти ожидают, что в страну приедет большой поток туристов.

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"Это очень волнующий день, которого я с нетерпением ждал долгое время, с того дня, когда впервые закрыли границы из-за пандемии", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Министр туризма Дэн Техан заявил, что на туристическом рынке произойдет очень быстрое восстановление. Самая крупная авиакомпания Австралии Qantas Airways Ltd планирует на этой неделе доставить более 14 тыс. пассажиров в страну.

Отмечается, что вспышка коронавируса из-за омикрон-штамма в Австралии пошла на спад, количество госпитализаций неуклонно снижается в течение последних трех недель. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Австралии было зарегистрировано 3 049 708 случаев COVID-19, умерли 4929 человек.-0-