Австралия отменит пособия по COVID-19 после вакцинации 80% взрослого населения

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австралии приняли решение прекратить выплату специальных пособий, связанных с пандемией COVID-19, как только 80% взрослого населения штатов будет привито, сообщает газета The Guardian.

Главный государственный казначей Австралии Джош Фрайденберг заявил, что после того, как в штатах будет привито 70% взрослого населения, начнется поэтапная отмена пособий для тех, кто потерял работу из-за пандемии или лишился значительной части дохода. После вакцинации 80% выплаты прекратятся полностью.

По словам Джоша Фрайденберга, первыми с отменой выплат столкнутся штаты Новый Южный Уэльс и Виктория, а также Австралийская столичная территория. Ожидается, что на следующей неделе Новый Южный Уэльс достигнет целевого показателя вакцинации 70%, а к концу октября - 80%, Виктория же достигнет отметки 80% в начале ноября.

Казначей отметил, что "федеральное правительство прекратит меры финансовой поддержки, как только будут достигнуты ключевые цели вакцинации", однако власти регионов могут продолжить финансовую поддержку за счет средств собственных бюджетов. "Мы не можем уничтожить вирус, и нам нужно научиться жить с ним. Мы должны ослабить ограничения, поскольку уровень вакцинации скоро достигнет 70-80%. В связи с ослаблением ограничений экономика имеет все шансы для восстановления", - заявил он.

Как сообщает ТАСС, по данным федерального Министерства здравоохранения, прививки против COVID-19 сделали более 77% взрослых жителей страны, население которой составляет 25,6 млн. Более 11 млн австралийцев старше 12 лет (53,4%) получили два компонента вакцины.-0-