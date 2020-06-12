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12 июня 2020, 08:57

Австралия отменит ряд санитарных ограничений и разрешит иностранным студентам въезд в страну

Фото Agence France-Presse
Фото Agence France-Presse
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австралии объявили о третьем этапе отмены ограничений, введенных в марте из-за распространения коронавируса. Как заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, с 13 июня будет упразднен лимит числа участников общественных мероприятий и возобновлена работа части спортивных сооружений, сообщает ТАСС.

"Ограничение в 100 человек для общественных мероприятий будет снято и заменено требованиями о соблюдении правила "один человек на 4 кв.м". Также будут открыты стадионы вместимостью менее 40 тыс. зрителей с условием их заполнения не более чем на 25%", - сказал Скотт Моррисон, выступая в Канберре по итогам заседания его кабинета.

Также премьер отметил, что часть иностранных студентов получит разрешение на въезд в Австралию, но только в те штаты, которые откроют свои границы, и пока лишь в качестве эксперимента.

С 11 мая правительство Австралии начало поэтапную отмену эпидемиологических ограничений. В стране восстановлена работа предприятий, учреждений и ведомств. В обычном режиме функционирует общественный транспорт, открыты парки и места отдыха, детские и спортивные площадки. Возобновлена работа школ и высших учебных заведений, с некоторыми ограничениями работают предприятия общественного питания и учреждения культуры. В стране по-прежнему действует запрет на путешествия между рядом регионов, сохраняется требование социальной дистанции, также остается в силе запрет на любые международные поездки.

По последним данным, в Австралии зарегистрировано 7285 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 102 человека.-0-

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