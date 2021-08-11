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11 августа 2021, 11:49

Австралия ужесточила правила выезда из страны

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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии с 11 августа ужесточили правила выезда из страны, чтобы остановить передачу COVID-19, сообщает австралийская онлайн-газета The New Daily.

Теперь австралийцы, которые живут за границей и возвращаются в страну, даже чтобы навестить родственников, не смогут уехать снова без специального разрешения. Для этого нужно будет подать заявку в органы пограничной службы, назвать вескую причину, доказывающую необходимость покинуть австралийскую территорию, а также предъявить подтверждающие документы, такие как вид на жительство, договор аренды, письмо от работодателя или счета за коммунальные услуги.

По данным телеканала Sky News, граждане, постоянно проживающие в Австралии, также не могут выехать из страны без веской на то причины, которой может быть рабочая поездка, соответствующая национальным интересам, или обращение за медицинской помощью, недоступной в стране.

По информации газеты The Guardian, въезд в Австралию разрешен только гражданам страны и постоянным жителям.

Изменения, сделанные с целью остановить передачу COVID-19, были внесены на прошлой неделе без официального публичного объявления.

Дополнительные ограничительные меры приняты в соответствии с законом о биобезопасности для усиления контроля над распространением инфекции в стране. В первую очередь они направлены на уменьшение количества визитов проживающих за границей австралийцев. Подобные решения министра здравоохранения Австралии не могут быть отклонены федеральным парламентом.-0-

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