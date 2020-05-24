Австралия в июне готова принять туристов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия с 1 июня возобновит туризм в штате Виктория, больше всех пострадавшем от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Туристам разрешат посещать штат, но некоторые ограничения сохранятся.

"Это все о том, чтобы снова открыться, но делать это, потому что у нас есть новые результаты испытаний, и мы можем быть уверены в том, сколько обнаружено больных коронавирусом в обществе", - заявил агентству премьер-министр штата Даниэль Эндрюс.-0-