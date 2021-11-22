Австралия впервые с марта 2020 года открывает границы

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия планирует с 1 декабря ослабить правила въезда для отдельных групп иностранцев. Предпочтение будет отдаваться квалифицированным работникам и студентам, жителям Японии и Южной Кореи, сообщает BBC.

Министр внутренних дел Карен Эндрюс отметила, что все въезжающие в страну должны быть полностью вакцинированы и иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Ожидается, что в декабре и январе в страну прибудут около 200 тыс. путешественников.

Отмечается, что Австралия закрыла границы в марте 2020 года и ввела очень строгий локдаун, не выпуская собственных жителей за пределы страны. Но благодаря высокому уровню вакцинации - более 85% австралийцев старше 16 лет сделали две прививки - страна начала поэтапное восстановление работы во всех сферах экономики.-0-