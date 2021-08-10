Австралийские эпидемиологи: вакцина "Cпутник V" очень эффективна, но ее распространению мешает политика

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Спутник V" имеет один из самых высоких показателей эффективности среди всех вакцин от коронавируса, которые существуют на данный момент. Об этом заявили австралийские эпидемиологи в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Профессор медицинского исследовательского Института Бернета Майкл Тул назвал "Спутник V" отличной вакциной против коронавируса, отметив, что ее эффективность превышает 92%. Это ставит ее в один ряд с западными вакцинами.

Австралийский вирусолог Гэри Громанн также высоко оценил "Спутник V". "Это очень хорошая вакцина, судя по результатам испытаний и реальным данным", - отметил вирусолог.

Также ученые отметили высокую безопасность российской вакцины. Подчеркивается, что ни одна из более 60 стран, где применяется "Спутник V", не сообщила о возникающих после прививки проблемах со свертываемостью крови.

Ученые считают, что на распространение российской вакцины "Спутник V" определенным образом влияет политика. "Я не совсем понимаю, почему Всемирная организация здравоохранения так долго не регистрирует "Спутник V", хотя уже одобрила китайский препарат Sinovac, менее эффективный", - отметил Майкл Тул.-0-