Австралийские ученые разработали препараты для лечения и профилактики COVID-19

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские ученые разработали два новых препарата для профилактики и лечения тяжелых форм COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинский научно-исследовательский институт им.Бергхофера (QIMR) в Брисбене.

Эти препараты проходят лабораторные испытания на животных во Франции. Как уточняется, первые результаты показывают: лекарства безопасны в применении и обладают лишь ограниченным рядом побочных эффектов. Также исследователи указали в отчете, опубликованном в научном журнале Nature Cell Discovery, что созданные ими препараты не требуют особых условий хранения.

По данным исследователей, оба препарата воздействуют не на сам вирус SARS-CoV-2 (вызывающий заболевание COVID-19), а на клетки, которые он атакует. "Первый из препаратов маскирует белок рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетку, а второй повышает способность иммунной системы распознавать вирус и противостоять ему. Мы выяснили, что люди, у которых рецепторы ACE2 химически заблокированы, менее восприимчивы к заражению SARS-CoV-2", - рассказал старший научный сотрудник QIMR профессор Судха Рао.

В QIMR подчеркивают, что это первый опыт создания препаратов, способных противостоять коронавирусу "сразу на двух фронтах". "Если клинические испытания будут успешными, первый препарат можно будет применять наряду с вакцинацией для профилактики заражения, а второй использовать, чтобы остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 у инфицированных пациентов", - отметил профессор. Он также добавил, что препараты уже показали высокую эффективность во время лабораторных испытаний на образцах крови и клетках пациентов с COVID-19.

В пресс-службе НИИ им.Бергхофера сообщили, что созданные в Брисбене препараты можно будет использовать и для защиты от коронавируса тех, кто по медицинским причинам не может быть вакцинирован.-0-