Австралийские ученые создали прибор для переработки любых видов пластика

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские ученые разработали технологию, способную сделать весь пластик пригодным для вторичной переработки, сообщает телеканал ABC .

Запатентованная технология была создана Леном Хамфризом и профессором Сиднейского университета Томасом Машмейером. Ученые утверждают, что новая технология позволит вторично перерабатывать любой произведенный в мире пластик, включая тот, который еще не умеют перерабатывать.

Лен Хамфриз. Фото abc.net.au

Каталитический гидротермальный реактор (Cat-HTR), созданный учеными, изменяет качество пластика на молекулярном уровне посредством горячей воды и высокого давления. "Реактор перерабатывает пластмассу в жидкую форму, после чего из нее можно делать битум, бензин или различные пластмассовые изделия", - отметил Лен Хамфриз. В отличие от традиционной физической переработки, новая технология не требует разделения пластмасс по типу и цвету. Реактор может перерабатывать все - от картонных коробок для молока до гидрокостюмов. Технология успешно апробирована и готова к применению во всем мире, отметил ученый.

Фото abc.net.au

По словам Лена Хамфриза, ежегодно австралийцы выбрасывают 3,5 млн т пластика, а перерабатывают около 10% от этого количества. Новая разработка австралийских ученых поможет значительно продвинуть страну в борьбе с пластиковым загрязнением.-0-