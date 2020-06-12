Австралийский суд вновь запретил проведение акций протеста в Сиднее

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс вновь запретил проведение акций протеста против расовой дискриминации, запланированных на 12 и 13 июня в Сиднее. Об этом заявил судья Майкл Уолтон, выступление которого транслировалось из зала заседаний на официальном сайте правительства штата, сообщает ТАСС.

Судья удовлетворил иск полиции штата Новый Южный Уэльс, которая потребовала запретить проведение массовых акций протеста и митингов в Сиднее, поскольку риск для общественного здоровья, то есть вероятность широкого распространения коронавируса, перевешивает ценность права на протест.

По данным организаторов, в массовых акциях в защиту расового равенства и прав беженцев намерены принять участие порядка 1,5 тыс. человек. В полиции штата заявили, что оргкомитет не контролирует численность акции, и само ее проведение будет неоправданным и неприемлемым риском. "Судья ясно дал понять, что этот протест будет несанкционированным собранием, и жители штата должны уважать это решение. Если люди решат нарушить закон и придут на акции протеста, полиция без колебаний предпримет соответствующие меры", - сказал помощник комиссара полиции штата Мик Уиллинг.

Накануне премьер-министр Австралии Скотт Моррисон настоятельно рекомендовал согражданам отказаться от участия в любых массовых акциях и заявил, что нарушители санитарных запретов, ограничивающих численность общественных мероприятий, столкнутся с соответствующими обвинениями.

Неделей ранее полиция штата уже получала судебный запрет на проведение акции протеста против расовой дискриминации Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"). Несмотря на это решение, митинг, в котором приняли участие более 10 тыс. человек, все равно состоялся. А апелляционный суд штата отозвал запрет за несколько минут до официального начала акции. Также масштабные марши солидарности прошли в Мельбурне, Брисбене, Канберре, Аделаиде и, по информации полиции, в них приняли участие более 60 тыс. человек.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.-0-