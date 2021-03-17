17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия планирует в апреле ввести "зеленые паспорта", позволяющие облегчить передвижение людей, переболевших коронавирусом, сделавших прививку или сдавших тест на наличие инфекции, сообщает издание Tips.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия не хочет ждать реализации электронных прививочных сертификатов в Евросоюзе и сделает первый шаг на национальном уровне. Он отметил, что введение "зеленых паспортов" позволит максимально свободно перемещаться по Европе людям, которые были вакцинированы, выздоровели или прошли тестирование на наличие коронавируса.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер сказал, что правовая основа для внедрения "зеленого паспорта" будет заложена в ближайшие дни. По его словам, "зеленый паспорт" следует вводить в два этапа. На первом этапе, намеченном на апрель, в электронном виде будут результаты тестирования. На втором этапе к июню в электронном виде также появятся данные о вакцинации или выздоровлении.

Ранее еврокомиссия представила законопроект, предлагающий введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных сертификатов. Предполагается, что они будут содержать информацию об иммунности владельца к коронавирусу, например, о прививке, результатах тестов или о том, что он переболел COVID-19. Брюссель отмечает, что сертификат должен облегчить поездки, но не будет условием для их совершения. В частности, владелец сертификата может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.-0-