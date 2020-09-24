Австрия предостерегает граждан от поездок в Прагу и Париж из-за COVID-19

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Австрии издало предупреждение о поездках в Прагу и Париж из-за значительного увеличения случаев заболевания COVID-19 в этих городах, сообщает Reuters.

Также МИД предостерегает от поездок на Лазурный берег во Франции, в Андорру, Аргентину, Бахрейн, Коста-Рику, Израиль, Кувейт и Мальдивские острова. В то же время предупреждение о поездках в Португалию сокращено до Лиссабона и Северного региона. Предупреждение о поездках в Швецию отменено.

По данным на 24 сентября, в Австрии зафиксировано 40 816 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 31 661 пациент, умерли 783 человека.

Всего в мире COVID-19 заболели 31,9 млн человек, выздоровели 22 млн, 976 тыс. летальных исходов. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, затем распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.-0-