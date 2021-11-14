Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от коронавируса

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия на фоне сложной ситуации с COVID-19 вводит с 15 ноября локдаун для людей, которые не были привиты от нового коронавируса или не переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сегодня австрийский канцлер Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. С 8 ноября непривитые уже не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Посещать эти общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.

"Нас настигла в полную силу четвертая волна. Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях", - сказал Александер Шалленберг.-0-