Австрия с 16 июня откроет границы для граждан 31 страны Европы

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия с 16 июня откроет границы для граждан большинства европейских стран, за исключением Испании, Португалии, Швеции и Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает местная газета Wiener Zeitung.

Изначально Австрия не хотела открывать границу с соседней Италией, однако такое решение критически восприняли в Риме.

МИД Австрии рекомендует гражданам без крайней необходимости не пересекать границы страны, в особенности воздержаться от поездок в наиболее пострадавший от коронавируса северный итальянский регион Ломбардию.

Открытие Австрией границ означает также, что прибывающим из 31 страны Европы не нужно будет проходить двухнедельный карантин.-0-