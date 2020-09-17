Австрия ужесточает защитные меры из-за распространения COVID-19

17 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Власти Австрии приняли решение ужесточить защитные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает австрийское издание Heute.

В стране будут запрещены скопления людей численностью более 10 человек в одном помещении и более 100 человек на открытом воздухе. Исключение составляют похоронные мероприятия. Обязательным станет ношение защитных масок на рынках и ярмарках. Новые ограничения вступят в силу с 21 сентября.

Австрия с 14 сентября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 ввела обязательный масочный режим на все закрытые помещения в сфере торговли и услуг, а также общественные учреждения. По последним данным, в стране зарегистрировано 35 853 случая заражения коронавирусом, 28 044 человека выздоровели, 758 умерли.-0-