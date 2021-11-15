Австрия ввела локдаун для непривитых граждан

Сотни людей провели акции протеста за несколько часов до введения новых антиковидных мер. Скриншот видео AP

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии сегодня вводят общенациональный локдаун для непривитых граждан старше 12 лет. Им запрещено выходить из дома без серьезной причины. Такое решение было принято австрийскими властями после регистрации в стране рекордного числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает немецкое телевидение ZDF.

Новое правило коснулось около двух миллионов человек. Невакцинированным людям разрешено покидать свой дом или квартиру только по неотложным причинам, например, для покупки продуктов или для посещения врача.

Правило не распространяется на выздоравливающих или на тех, кто перенес заболевание в течение шести месяцев, также оно не коснулось учащихся.

"В школах все идет по-прежнему", - сказал канцлер Александер Шалленберг, имея ввиду, что в образовательных учреждениях уже часто проводятся несколько тестов в неделю.

Канцлер заявил, что причиной быстрого распространения COVID-19 в стране является заразный штамм дельта и "постыдно низкий уровень вакцинации".

Он отметил, что семидневная заболеваемость на 100 тыс. жителей в Австрии в настоящее время выросла до 815, а среди непривитых составляет более 1700.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Австрии было зарегистрировано 959 652 новых случая заражения COVID-19, умерли 11 706 человек.-0-