Австрия вводит повторный локдаун

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне стремительного роста показателей заражения коронавирусом Австрия ужесточает частичную блокировку: закрывает большинство магазинов, переводит школы на онлайн-обучение и вводит комендантский час. Об этом в субботу объявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает The Hour.

"Эти меры необходимы, потому что в Австрии еженедельно регистрируется в среднем 550 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей страны. Если мы не отреагируем массово, есть большой риск, что это число будет продолжать расти или оставаться на высоком уровне", - сказал Курц.

В связи с этим, с 17 ноября в стране с почти 9-миллионным населением будет введен комендантский час. Покидать дома можно будет только для поездок на работу, приобретения предметов первой необходимости, занятий спортом или помощи людям, нуждающимся в ней. Помимо ресторанов и развлекательных заведений, которые были закрыты ранее, принято решение также закрыть парикмахерские, спортивные площадки и библиотеки.

Частичный локдаун продлится в Австрии до 6 декабря.-0-