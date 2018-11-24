Автобус клуба "Бока Хуниорс" забросали камнями перед матчем с "Ривер Плейт"

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" забросали камнями перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес, в котором команда должна встретиться с "Ривер Плейт", сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Марка". Несколько игроков пострадали.
В больницу доставлены полузащитник "Бока Хуниорс" Пабло Перес и нападающий клуба Карлос Тевес. Нападавшие разбили камнями окна автобуса. Для разгона агрессивно настроенных фанатов полиция применила слезоточивый газ.
Пока неизвестно, будет ли из-за инцидента перенесен матч.-0-
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