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26 декабря 2019, 23:26

Автобус "Москва-Тбилиси" попал в ДТП под Липецком - два человека погибли

Фото пресс-служба МЧС РФ
Фото пресс-служба МЧС РФ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся в Липецкой области. В автобусе находились 9 человек. Двое из них погибли. 15 пострадали, восемь из них госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По уточненным данным пресс-службы администрации Липецкой области, в автобусе находились два водителя и 17 пассажиров. В числе пострадавших - пятилетний ребенок, который получил закрытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет.

Как уточнил ТАСС глава администрации Становлянского района Сергей Никитин, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Сообщается, что состояние двух человек оценивается как тяжелое.

Пресс-служба администрации региона сообщила ТАСС, что все пассажиры и водители автобуса - граждане Грузии. Также в администрации области рассказали, что автобус зарегистрирован в Грузии. Автобус принадлежит частному лицу.-0-

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