Автобус перевернулся на западе Индии - погиб 21 человек

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском округе Банаскантха (штат Гуджарат) перевернулся автобус, по меньшей мере 21 человек погиб, около 50 ранены. Об этом сообщает индийский телеканал
Уточняется, что водитель частного автобуса, перевозившего около 70 пассажиров, не справился с управлением, поскольку дорога была скользкой после дождя. ДТП произошло на холмистом участке трассы Амбаджи - Данта в 160 км от города Ахмедабада.
Соболезнования семьям погибших выразил в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что местная администрация оказывает всевозможную помощь раненым.
Ведется расследование.-0-