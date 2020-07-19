Автобус перевернулся в национальном парке Канады, три человека погибли

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке Джаспер в провинции Альберта на западе Канады 18 июля на скалистом склоне опрокинулся автобус. По меньшей мере три человека погибли, другие пассажиры получили серьезные травмы, сообщает телеканал CBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов и местной службы здравоохранения.

Инцидент произошел в 13.00 по местному времени рядом с ледником Атабаска. В сюжете телеканала сообщается, что в момент трагедии в автобусе находились 27 человек. Тяжело раненых доставляли в больницы провинции в том числе с использованием вертолетов. Состояние некоторых пациентов оценивается как критическое и тяжелое.

Для оказания помощи на месте происшествия были мобилизованы отряды полиции, многочисленные пожарные подразделения, медработники и администрация парка.-0-