Автобус рухнул в пропасть в Перу, погибли 23 человека

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус упал в пропасть с высоты 100 м в перуанской провинции Киспиканчи. В результате 23 человека погибли, около 30 ранены, сообщает перуанская газета La Republica .

Трагедия произошла 1 октября в районе Маркапата на 148-м км Межокеанского шоссе. На место оперативно выехали полицейские и работники скорой помощи. По прибытии они обнаружили пассажирский автобус, лежащий на дне пропасти. Доступ к упавшему транспортному средству был осложнен, с этим связывают большое число погибших. Раненые были госпитализированы в ближайшие больницы.

Причины инцидента выясняются. Известно, что автобус направлялся из города Пуэрто-Мальдонадо в регион Мадре-де-Диос.-0-