Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.
"Поступило сообщение о ДТП с автобусом на перевале Пыхта. По предварительным данным, автобус перевернулся, внутри находилось 25 человек", - сообщил представитель ведомства.
Он уточнил, что спасатели еще добираются до места происшествия. Сведений о пострадавших пока нет.-0-