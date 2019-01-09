Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на острове Пхукет в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Phuket News.

По информации телеканала, автобус туристического оператора Anex Tour направлялся из города Камала в провинцию Пхангнга. Во время движения он задел ехавший по встречной полосе пикап. В результате ДТП автобус получил повреждения правой части кузова, у пикапа от столкновения лопнуло колесо. Люди не пострадали.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.-0-