Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на острове Пхукет в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Phuket News.
По информации телеканала, автобус туристического оператора Anex Tour направлялся из города Камала в провинцию Пхангнга. Во время движения он задел ехавший по встречной полосе пикап. В результате ДТП автобус получил повреждения правой части кузова, у пикапа от столкновения лопнуло колесо. Люди не пострадали.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.-0-
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