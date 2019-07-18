Автобус в Эстонии столкнулся с грузовиком, 26 человек пострадали

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения автобуса и грузовика в Эстонии пострадали 26 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает литовский новостной портал
Авария произошла сегодня днем на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна. Автобус врезался в грузовик, когда тот стоял на обочине с включенными аварийными фарами.
Движение в районе ДТП нарушено, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Подробности инцидента выясняются.-0-
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