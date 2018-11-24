Автобус в Индии упал в канал: погибли не менее 25 человек

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Карнатака при падении автобуса в канал погибли не менее 25 человек, в том числе пятеро детей, сообщает индийский телеканал NDTV.
Власти штата опасаются, что число погибших может быть больше. Всего в автобусе находились около 30-35 пассажиров.
По словам полиции, причиной аварии могла быть потеря водителем контроля над управлением. Автобус упал в воду на бок, так что выход из него оказался заблокирован. Фермеры, работавшие на близлежащих полях, спасли нескольких пассажиров.
В настоящее время спасательные работы продолжаются.-0-
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