Автобус в Индии упал в канал: погибли не менее 25 человек

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Карнатака при падении автобуса в канал погибли не менее 25 человек, в том числе пятеро детей, сообщает индийский телеканал NDTV.

Власти штата опасаются, что число погибших может быть больше. Всего в автобусе находились около 30-35 пассажиров.

По словам полиции, причиной аварии могла быть потеря водителем контроля над управлением. Автобус упал в воду на бок, так что выход из него оказался заблокирован. Фермеры, работавшие на близлежащих полях, спасли нескольких пассажиров.

В настоящее время спасательные работы продолжаются.-0-