Автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы - 9 пассажиров пострадали

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы, в результате пострадали девять пассажиров. Водитель заблокирован в салоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МЧС.

Информация о ДТП в районе ул.Марксистская, 4 поступила в 7.37 по местному времени. "Пострадали девять пассажиров и водитель: он зажат. Проводится деблокация", - сказали в пресс-службе, добавив, что пострадавших осматривают медики.

В ГУ МЧС уточнили: в результате ДТП разлилось топливо, однако возгорания не последовало. "Проводится смыв топлива", - уточнили в МЧС.-0-