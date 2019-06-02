Автобус врезался в грузовик в Ростовской области, пострадали 15 человек

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус в Аксайском районе Ростовской области врезался в большегруз на переходе, а затем столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате ДТП пострадали 15 человек (в том числе трое детей), из них 11 доставлены в больницы, сообщает ТАСС.
Авария произошла около 13.30 часов. По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который на пешеходном переходе пропускал пешеходов. После этого по касательной столкнулся со стоящими автомобилями Kia Rio и грузовым Renault.
Трое пострадавших доставлены в больницы скорой помощи города Новочеркасска, восемь человек - в центральную районную больницу Аксайского района. Им оказывается необходимая помощь.
Автобус направлялся из Ростова в Новочеркасск.-0-
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