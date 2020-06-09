9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус врезался в остановку в чешском городе Сланы в 29 км северо-западнее Праги. В результате погиб несовершеннолетний, еще три человека получили ранения, сообщает чешский портал Novinky.cz.

Инцидент произошел около полудня по местному времени. По не выясненным пока причинам рейсовый автобус, в котором не было пассажиров, въехал в остановочный пункт. В результате пострадали четыре человека, ожидавшие транспорта.

На место оперативно прибыли экстренные службы и медики, в том числе вертолет службы спасения. Несмотря на усилия фельдшеров, один раненый скончался на месте от травм. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу с незначительными травмами. Двое остальных раненых в госпитализации не нуждались.

Обстоятельства происшествия выясняются, полиция начала расследование. По словам представителей транспортной компании Arriva, которой принадлежит данный автобус, водитель пока не в состоянии объяснить, что именно послужило причиной аварии. Транспортное средство в последний раз проходило проверку 9 дней назад.-0-