Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле городской автобус выехал на тротуар и врезался в пешеходов, несколько человек получили ранения, в том числе туристы, сообщает турецкое издание
Причины аварии, а также число пострадавших пока не уточняется. Известно, что автобус повредил около 10 автомобилей.
На месте ЧП работают бригады скорой помощи.-0-
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