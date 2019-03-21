Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле городской автобус выехал на тротуар и врезался в пешеходов, несколько человек получили ранения, в том числе туристы, сообщает турецкое издание Hurriyet .

Причины аварии, а также число пострадавших пока не уточняется. Известно, что автобус повредил около 10 автомобилей.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи.-0-