Автобусная авария в Перу унесла жизни 17 человек

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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перу в провинции Патас пассажирский автобус упал в пропасть, в результате 17 человек погибли, семь ранены и 11 считаются без вести пропавшими, сообщает газета Еl Comercio.
Пострадавшие доставлены в медицинские центры, их состояние оценивается как тяжелое.
9 июня автобус с 33 пассажирами ехал по маршруту Трухильо - Килия и на крутом повороте упал в пропасть в районе под названием Балкон дьявола.
Глава Патаса рассказал, что среди погибших есть учителя, медсестры, несовершеннолетние.
По предварительным данным, авария случилась из-за плохого состояния дороги.-0-