Автокатастрофа в Пакистане: один человек погиб, 17 пропали без вести

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус упал в реку в округе Верхний Кохистан провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. В результате погиб один человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Сообщение спасательной службы страны приводит Синьхуа.

Как уточнил источник агентства, водитель автобуса, в котором находились 18 человек, потерял управление на крутом повороте, после чего транспортное средство вылетело с дороги и упало в реку. Водолазы спасательной бригады и местные жители начали поиски пропавших. Однако их работу осложнили особенности рельефа на месте инцидента, а также быстрое и глубокое течение реки.

На данное время обнаружено тело одного погибшего.

ДТП в Пакистане происходят довольно часто из-за плохих дорог, старого автопарка и ошибок водителей.-0-