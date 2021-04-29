Автоконцерн Suzuki приостановит работу трех заводов в Индии из-за COVID-19

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский автоконцерн Suzuki принял решение приостановить работу трех своих предприятий на территории Индии из-за тяжелой ситуации с распространением нового коронавируса в стране, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Одной из причин принятия решения стал недостаток промышленного кислорода, который начали использовать в индийских больницах из-за острой нехватки медицинского кислорода.

За минувшие сутки Индия зарегистрировала 360 960 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным мировым антирекордом. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в среду, что число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17 997 267. Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, выросло в Индии за сутки на 3293 - до 201 187. Суточный скачок смертности стал самым высоким за все время эпидемии: предыдущий антирекорд был отмечен 26 апреля и составлял 2812 случаев. На лечении находятся 2 978 709 пациентов с коронавирусом.-0-