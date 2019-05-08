Автомобиль наехал на группу дошкольников в Японии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль наехал на группу детей-дошкольников в Японии, двое из них - мальчик и девочка двух лет - умерли от полученных травм, сообщает японское информационное агентство Киодо .

ДТП произошло в префектуре Сига, городе Оцу. Малыши находились на прогулке вместе с воспитателями, они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

Всего госпитализировано 15 человек, из них 13 несовершеннолетних. За рулем авто находилась женщина. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.