Автомобиль наехал на группу дошкольников в Японии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль наехал на группу детей-дошкольников в Японии, двое из них - мальчик и девочка двух лет - умерли от полученных травм, сообщает японское информационное агентство
ДТП произошло в префектуре Сига, городе Оцу. Малыши находились на прогулке вместе с воспитателями, они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.
Всего госпитализировано 15 человек, из них 13 несовершеннолетних. За рулем авто находилась женщина. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
По данным телеканала
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