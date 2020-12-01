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01 декабря 2020, 20:59

Автомобиль посольства России подорвался в Кабуле

Фото Associated Press
Фото Associated Press

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль посольства России в Афганистане подорвался в Кабуле. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

"1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства, находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", - проинформировала официальный представитель МИД РФ.

В комментарии отмечается, что "по предварительной оценке, объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан".

Посольство России в Афганистане принимает дополнительные меры по повышению защищенности своего персонала после случившегося, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что РФ требует от афганской стороны "провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в Афганистане".-0-

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