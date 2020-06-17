Автомобиль премьер-министра Великобритании попал в ДТП

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Jaguar с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Машина премьера, выезжавшая с территории парламента, была вынуждена резко остановиться из-за выбежавшего на дорогу демонстранта. Автомобиль охраны Range Rover, следовавший сзади, не успел вовремя затормозить и врезался в Jaguar.

После столкновения машины практически сразу же продолжили движение. В канцелярии премьер-министра сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Как уточняет газета The Daily Telegraph, демонстрант, бросившийся под машину премьера, протестовал против операции Турции в отношении курдов в Ираке. Он был задержан полицией.-0-