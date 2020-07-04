Автомобиль въехал в группу протестующих в Сиэтле

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 3 на 4 июля автомобиль наехал на группу протестующих в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение в Twitter официального представителя полиции штата Вашингтон Рика Джонсона.

По его сведениям, машина выехала на перекрытую для протестующих часть шоссе и протаранила находившуюся там группу демонстрантов. В результате инцидента два человека были госпитализированы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, второй получил тяжелые травмы.

Водителя протаранившего демонстрантов автомобиля задержали. Полиция расследует инцидент.

2 июля пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что так называемая автономная зона, провозглашенная протестующими в одном из центральных районов Сиэтла, окончательно ликвидирована полицией. Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили автономной зоной один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в этом районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав афроамериканцев.-0-