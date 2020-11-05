Автомобиль въехал в остановку в центре Москвы

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в аварии на автобусной остановке в центре Москвы, сообщает ТАСС.
"На Садовой-Триумфальной автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы. Детали уточняются", - говорится в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По информации источника в правоохранительных органах, в ДТП на остановке "Воротниковский переулок" попал автомобиль Nissan.-0-