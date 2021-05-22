Автомобиль въехал в толпу людей на северо-востоке Китая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей на пешеходном переходе в городе Далянь на северо-востоке Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на пересечении улиц в районе Чжуншань. Водитель на автомобиле черного цвета въехал в толпу нескольких десятков человек, переходивших дорогу в установленном месте, после чего скрылся. В результате четыре человека погибли, трое пострадали.

Как информировала полиция, человек, совершивший наезд, задержан. Это 31-летний мужчина по фамилии Лю. Ведется следствие.-0-