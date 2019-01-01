Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Токио

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов. Пострадали восемь человек. При задержании водитель заявил полиции, что "совершил теракт", сообщает 1 января телеканал NHK. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но сразу был задержан полицией.

Инцидент произошел в первые минуты Нового года на узкой торговой улице Такэсита, расположенной рядом с железнодорожной станцией. Шестеро из пострадавших получили серьезные травмы, один без сознания. Автомобиль, на котором был осуществлен наезд, принадлежит прокатной конторе и зарегистрирован в городе Осака.

Полиция Токио начали расследование в связи с наездом автомобиля на толпу пешеходов, сообщает CNN. По подозрению в покушении на убийство задержан 21-летний Кадзухиро Кусакабэ. Подозреваемый заявил, что направил машину на людей в знак протеста против смертной казни и не собирается оправдываться за свои действия.

Полицейские нашли в автомобиле подозреваемого большое количество керосина. Следы керосина были обнаружены на одежде Кусакабэ.-0-