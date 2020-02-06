Автомобиль въехал в толпу в Иерусалиме

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 6 февраля в Иерусалиме автомобиль въехал в толпу людей. В результате пострадали 14 человек, в основном военнослужащие, сообщает Reuters.

Уточняется, что инцидент произошел около 2.00 на улице Давида Ремеза. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.

"Этот инцидент расследуется как террористический акт", - заявили в полиции.

При наезде пострадали 12 израильских солдат и двое случайных прохожих. Один пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами, еще один - с травмами средней тяжести. Им обоим по 20 лет. Еще восьми пострадавшим, находившимся в состоянии шока, оказывалась психологическая помощь.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, военнослужащие прогуливались по городу в преддверии церемонии приведения к присяге.-0-