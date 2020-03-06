Автомобиль врезался в древнего истукана на острове Пасхи. Теперь там ограничат дорожное движение

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр острова Пасхи призвал к ограничению дорожного движения после того, как в одну из знаменитых священных статуй врезался пикап. Об этом сообщает BBC.

По словам Педро Эдмундса Паоа, авария нанесла истукану неизмеримый ущерб. Также была разрушена платформа, на которой стояла статуя. Виновный в ДТП задержан, это житель острова чилийского происхождения, ему предъявлены обвинения в порче национального памятника.

Истуканов вырезали из камня древние рапануйцы - коренной народ, до сих пор населяющий остров Пасхи. Считается, что статуи воплощают духов выдающихся предков своих создателей, а недавнее исследование также показало, что само производство истуканов делало землю более плодородной, так как во время строительных работ почва постоянно удобрялась фрагментами базальтовой породы.

Сейчас на острове, который находится в Тихом океане в 3,5 тыс. км от Чили, примерно 1 тыс. статуй. Самая большая из них весит 74 т и достигает 10 м в высоту. Изваяния известны как моаи и привлекают сюда 12 тыс. туристов ежемесячно.

"Все были против установления особых правил дорожного движения вблизи священных мест - но мы, местный совет, объясняли, какая опасность существует", - рассказал мэр Эдмундс Паоа местной газете El Mercurio. "Мы прекрасно знали, чем чреват рост числа туристов и жителей на острове. Нас не послушали - и вот результат", - посетовал он.

Сообщество рапануйцев опубликовало в Facebook пост с фотографиями места аварии и призывом защитить культурное наследие острова. "Это не просто археологический памятник, это священный элемент живой культуры, фундаментальный для мировоззрения рапануйцев", - подчеркивается в посте.

Для рапануийцев каждая статуя олицетворяет дух конкретного предка. Одна из них, известная как Хоа Хакананайя, находится в Британском музее - в 1860 году капитан британского судна привез ее королеве Виктории. В 2018 году правительство Чили и представители острова потребовали возвращения истукана, но мэр Паоа впоследствии заявил, что статуе лучше остаться в Британском музее, так как у острова нет средств и технологий для ее хранения.-0-