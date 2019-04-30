Автомобиль врезался в ТЦ в Гамбурге

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Гамбурге автомобиль врезался в один из торговых центров, пострадал водитель и две женщины. Об этом сообщает немецкая газета
На парковке возле ТЦ 85-летний водитель внедорожника не справился с управлением и въехал в здание. Автомобиль пробил стеклянные двери и остановился в тот момент, когда его передняя часть повисла над нижними этажами.
Спасатели эвакуировали посетителей торгового центра. Полиция проводит расследование на месте ДТП.-0-
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