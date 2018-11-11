Автомобиль врезался в здание торгового центра в Румынии

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек, в том числе двое детей, пострадали в воскресенье после того, как мужчина на автомобиле врезался в двери торгового центра в городе Брэила, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, 20-летний водитель задержан, в его крови обнаружен алкоголь.
Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного человека оценивается как тяжелое.-0-
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