Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за рекордные $34,8 млн

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало "Диего и я" продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за $34,8 млн. Это рекордная сумма для работ латиноамериканских художников, сообщает ТАСС.

Картина создана в июне 1949 года и относится к позднему периоду работ Фриды Кало. Она отражает безусловную любовь к человеку, который был в ее жизни на протяжении двух десятилетий. На полотне изображена художница с нарисованным на ее лбу мужем и коллегой Диего Риверой. При этом у мужчины на лбу виден третий глаз.

До прошедших торгов холст находился в частной коллекции. В разные годы произведение путешествовало по выставкам работ Кало в Мадриде, Франкфурте, Далласе и Мехико.

Автопортреты - значительная часть творчества мексиканской художницы. Они составляют треть от всех известных ее полотен. Отмечается, что на это мог повлиять отец Фриды Кало. Он был признанным фотографом, часто устраивал ей фотосъемки и научил позировать на камеру.-0-